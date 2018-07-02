Мехико, 2 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает «поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами», 2 июня передает агентство Associated Press.

Lopezobrador.org Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«То, что мы всегда хотим поддерживать с правительством США, — взаимное уважение. Мы никогда не будем неуважительно относиться к правительству США и хотим, чтобы они нас уважали», — заявил избранный президент журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер «Движения национального возрождения» (Morena), был избран 1 июля на общенациональных выборах в Мексике. Нового президента латиноамериканской страны одним из первых поздравил президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Новым президентом Мексики избран социалист, бывший мэр Мехико