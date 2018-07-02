Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 16:46 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2018 года смертность на дорогах Санкт-Петербурга в результате дорожно-транспортных происшествий сократилась на 14,6%. Об этом говорилось на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили 2 июля в аппарате вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Галерная улица. Санкт-Петербург

«Причиной ДТП в 83% случаев стали нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — отметили в Смольном.

Одной из мер по повышению дисциплины на дорогах в Петербурге считают автоматизированную систему фиксации нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты штрафов.

В Северной столице сейчас действует 131 стационарный комплекс фотофиксации. Они фиксируют факты превышения скорости, выезда за стоп-линию, на встречную полосу и трамвайные пути, на полосу для общественного транспорта, а также проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил парковки.

За январь-июнь вынесено более 950 тысяч постановлений об административных правонарушениях на дорогах на сумму более 560 млн рублей. По итогам предыдущего года собираемость штрафов составляла более 70%. Смольный потребовал принять дополнительные меры по взысканию штрафов с нарушителей ПДД.

Кроме того, в центре внимания комиссии оказались велосипедисты, поскольку с начала теплого сезона выросло число дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года вступили в силу новые правила перевозки групп детей автобусами массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Отныне для перевозки групп детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, соответствующий по назначению и конструкции, техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также оснащенный в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Также при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета.

Напомним, Петербург перевыполнил план по сокращению смертности от ДТП, обозначенный майскими (2012 года) указами президента РФ, на 60,3%.