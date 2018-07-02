Москва, 2 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову проработать совместно с Минтрансом РФ вопрос о развитии сибирских аэропортов, сообщает 2 июля пресс-служба Кремля.

(сс) gustavmelin0 Cамолет. Небо

«Нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые», — сказал президент во время встречи с Травниковым, перечислив опорные города: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск.

В свою очередь врио главы НСО поблагодарил президента и сообщил, что в настоящее время существует проект транспортной стратегии, которая позволит организовать практическую работу.

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