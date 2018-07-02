Москва, 2 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сегодня, 2 июля, провёл рабочую встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. На встрече обсуждалась текущая ситуация в Новосибирской области и планы по социально-экономическому развитию региона, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым

Владимир Путин начал встречу с вопроса, освоился ли Травников в Новосибирской области, которую возглавил в октябре 2017 года.

«Как вы там, освоились?» — спросил президент.

«Да, уже освоился. Как и говорили, я уже сибиряк», — ответил Травников.

Руководитель региона заверил, что социально-экономическая ситуация в области является стабильной. В настоящее время идёт работа над стратегией социально-экономического развития до 2030 года.

Также Травников назвал самые сильные, по его мнению, стороны региона — это наука и образование, а также Новосибирский транспортный узел.

«Мы сегодня усиленно работаем над пунктами по разработке плана мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения Российской академии наук совместно с правительством Российской Федерации, аппаратом полпредства и Академией наук. Сроки определены до 30 сентября, и мы планируем осенью представить наши наработки», — сказал врио губернатора.

Что касается транспортного узла, Травников рассказал, что в регионе хорошо развивается воздушный транспорт:

«Аэропорт «Толмачёво» по итогам 2017 года поставил рекорд: было перевезено более пяти миллионов пассажиров, это самый крупный хаб за Уралом».

Обсуждались на встрече и вопросы сельского хозяйства. В 2017 году местные аграрии получили рекордный урожай зерновых — почти 3 млн тонн. В этом году аграриев подвела погода, май был аномально холодным, выпадали осадки. Посевная была тяжёлой:

«Даже в эти дни некоторые хозяйства пытаются наверстать упущенные дни, некоторые культуры досеять. Поэтому будем смотреть на погоду летом-осенью и на региональном уровне будем принимать меры по поддержке селян».

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В ответ Владимир Путин подчеркнул, что необходимо уделить внимание развитию Академгородка.

«И что касается аэропорта. Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Всё это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать — и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с Министром говорил на этот счёт, ставил ему задачи по этому «кусту», по этому региону, так что вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?» — обратился президент к Травникову.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года. До этого он был мэром города Вологды. Выборы новосибирского губернатора состоятся 9 сентября 2018 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в феврале 2018 года приехал в Новосибирскую область с рабочим визитом. Он посетил Академгородок, побывал в лаборатории Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, встретиться с учёными Сибирского отделения Российской академии наук.

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