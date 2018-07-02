Москва, 2 июля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. До тех пор, пока рубль не упадет и курс продажи доллара США на территории РФ не повысится за отметку 63, можно рассчитывать на продолжение укрепления к уровню 62−62,50. Так, последний всплеск покупательской активности, пусть и спекулятивной, по рынку энергоресурсов, еще не сказался на динамике российской валюты, но стоит ожидать, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«От уровня $72,85 баррель нефти марки Brent вырос за шесть торговых сессий на 8,7% без единого отката. Такая тенденция обязательно должна отразиться на сырьевых валютах, в число которых входит и рубль», — полагает эксперт.

Оптимистичный сценарий включает в себя падение пары USDRUB к уровню 61,35. Однако, если говорить о целях на день-два, то смело можно ставить целью продаж отметку 62,50 рубля за доллар.

«Стоит отметить, что при укреплении рубля более быстрыми темпами будет двигаться пара EURRUB, так как по евро в мире динамика была негативной, и также она еще не отражена на внутреннем рынке. В перспективе на 3 июля пара EURRUB будет торговаться в диапазоне 72,57 — 73,87», — считает Сальникова.

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