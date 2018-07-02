Москва, 2 июля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Никакой конкретной информации о возможном приезде президента Франции Эммануэля Макрона в Москву на ЧМ-2018 у Кремля на сегодняшний день нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург

По словам официального представителя Кремля, в столице России будут рады всем, кто «изъявит желание приехать на этот чудесный праздник футбола». Ранее сообщалось, что президент Франции пообещал главе российского государства Владимиру Путину на переговорах в Санкт-Петербурге прибыть на мундиаль в том случае, если французским футболистам удастся выйти в финал первенства планеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день сборная Франции, преодолев 30 июня на стадионе «Казань Арена» сопротивление аргентинских футболистов в матче 1/8 финала ЧМ-2018, вышла в четвертьфинал футбольного турнира.

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