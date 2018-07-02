Посёлок городского типа Джубга, Краснодарский край, 2 июля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Болельщики сборной России после матча с Испанией в шутку «переименовали» посёлок Джубга Краснодарского края в честь нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

На въезде в посёлок болельщики наклеили на дорожном знаке две буквы так, что получилось «Дзюбга». Помимо дорожных знаков, также «переименовали» местное кафе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба стал автором гола в матче 1/8 финала против сборной Испании. Российская команда сыграла вничью с испанцами в основное и дополнительное время — 1:1, а в серии пенальти выиграла — 4:3.

В четвертьфинале мирового первенства российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Матч пройдёт 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

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