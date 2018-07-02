Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Бывший форвард «Майами Хит» Крис Бош намерен возобновить выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Sporting News.

Keith Allison Крис Бош

По информации издания, Бош планирует играть в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Отмечается, что агентом баскетболиста является генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

Напомним, в сезоне 2015/16 Бош был вынужден прервать игровую карьеру из-за проблем со здоровьем. После этого он неоднократно пытался возобновить выступления на профессиональном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года.

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