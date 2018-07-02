Ташкент, 2 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве назначен Улугбек Лапасов, сообщили 2 июля в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Un.org Узбекистан в ООН

Ранее Лапасов занимал должность советника в представительстве ООН в Женеве. Дипломат окончил узбекистанский Университет мировой экономики и дипломатии.

Напомним, 5 января Улугбек Лапасов был назначен советником постпредства Узбекистана при ООН и других международных организациях в Швейцарии. Ранее дипломат занимал пост первого секретаря представительства.

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