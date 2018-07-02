Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Осужден молодой человек, нанесший травму полицейскому во время незаконной акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле Петербурга 12 июня 2017 года. В то время юноша был еще несовершеннолетним. Он отрицал умысел в своих действиях, но суд не принял его аргументов.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

По версии следствия, 17-летний школьник во время проведения несанкционированного митинга ударил кулаком по лицу сотрудника патрульно-постовой службы. У полицейского в результате удара оказался выбит зуб, открылось кровотечение. Юноша был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). За это преступление может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила сегодня, 2 июля, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд признал ныне совершеннолетнего подсудимого виновным в совершении преступления.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в пресс-службе суда.

Напомним, массовая акция на Марсовом поле 12 июня 2017 года была организована сторонниками Алексея Навального под лозунгами борьбы с коррупцией. Городские власти отказались согласовать акцию.

В результате полиция пресекла сборище, на которое вышло несколько тысяч человек. Было задержано около 600 человек, они были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции и неповиновение сотрудникам полиции.