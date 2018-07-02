Аксёнов: Крымский мост по-украински — шизофрения Google
Симферополь, 2 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Действия американского поисковика Google, на своих картах называющего Крымский мост по-украински, напоминают «промежуточную стадию лечения шизофрении». Об этом в своём Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше», — написал глава республики.
От также отметил, что компания Google своими действиями старается совместить реальность с «генеральной линией партии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве полуострова заявили, что Google Maps неверно указал название сооружения по причине того, что у сервиса недостаточно грамотных переводчиков.
Читайте также: В Крыму объяснили ошибку Google в названии моста через Керченский пролив