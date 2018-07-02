Симферополь, 2 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Действия американского поисковика Google, на своих картах называющего Крымский мост по-украински, напоминают «промежуточную стадию лечения шизофрении». Об этом в своём Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

most.life Керченский мост

«Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше», — написал глава республики.

От также отметил, что компания Google своими действиями старается совместить реальность с «генеральной линией партии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве полуострова заявили, что Google Maps неверно указал название сооружения по причине того, что у сервиса недостаточно грамотных переводчиков.

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