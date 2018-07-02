Лондон, 2 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» рассматривает полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в качестве главной трансферной цели на летнее межсезонье. Об этом сообщает Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Отмечается, что «Челси» планирует договориться с ЦСКА о трансфере Головина. Этот переход должен стать первым после прихода на пост наставника команды итальянского специалиста Маурицио Сарри.

В Англии трансферное окно закрывается 11 августа, перед началом матчей премьер-лиги.

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Ранее сообщалось, что «Челси» может купить Головина после того, как от трансфера отказался туринский «Ювентус».

Руководство «старой синьоры» предлагало за футболиста более €20 млн плюс 10% от будущей продажи футболиста. Однако в ЦСКА оценили игрока в €30 млн, и в результате стороны не смогли договориться о сумме перехода.

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