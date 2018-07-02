Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Петербурге властями города выбраны первые шесть объектов культурного наследия, которые передадут инвесторам на льготных условиях с целью их реставрации и приспособления для современного использования.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

Как предполагается, торги по этим объектам пройдут в четвертом квартале 2018 года. Они станут первыми в рамках реализации недавно принятого городского закона, согласно которому объекты культурного наследия передаются инвесторам по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр объекта и земельного участка в аренду на 49 лет в целях их восстановления.

Как сообщили в понедельник, 2 июля, в городском комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, на торги на право аренды по программе «Аренда памятника за 1 рубль» будут выставлены: «Дом Ф.Н. Челищева (М.Б. Кольбе) на Вознесенском проспекте в центре Петербурга; «Оранжерея и «Дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача» в Петергофе; павильон «Царский вокзал» в Пушкине, «Загородный дом Л. А Змигродского» и «Дача Н.М.Кочкина» в Сестрорецке, а также «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков в Красногвардейском районе города.

Победители торгов получат право на субаренду, льготный режим подключения к инженерным сетям, но будут обязаны реализовать проект реставрации в срок до 5 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, программу по передаче в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью их реставрации и приспособления для современного использования, в Петербурге решено запустить с учетом опыта Москвы, который признан наиболее подходящим для Северной столицы.

В 2017 году председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров заявлял, что в Северной столице предложено включить в программу 49 объектов, из которых 38 — памятники.