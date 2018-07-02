Якутск, 2 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Желающих покинуть Дальний Восток становится всё больше, но таких возможностей у многих просто нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин. Он полагает, что отток населения федцентру даже выгоден.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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«Чем меньше народу в Якутии болтается, тем проще осваивать природные ресурсы, — отметил Эрнст Берёзкин. — Нет местного населения — делай, что хочешь: сваливай отходы в речку, вырубай леса, разрывай дёрн, тундру перепахивай. Липовые эти заботы — дальневосточный гектар и так далее — это всё от лукавого. С каждым годом на протяжении уже десятка лет ухудшается качество жизни дальневосточных регионов».

По данным Эрнста Берёзкина, люди не только активно продолжают уезжать из ДФО, но и количество желающих покинуть его увеличивается. Тех, кто хотел бы переехать, намного больше, чем тех, кто имеет такую возможность.

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«Отток-то продолжается, люди уезжают, и желающих уехать сейчас стало очень много, просто возможности нет. Люди уже жалеют, что раньше не приняли такого решения. У меня многие знакомые так и говорят: «Когда была возможность, ею не воспользовались, понадеялись, что что-то изменится». А сейчас жалеют, что тогда не уехали. Теперь квартиру в Якутске трудно продать, цены продолжают снижаться», — пояснил также Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток продолжает терять население. С января по май 2018 года количество жителей макрорегиона уменьшилось более чем на 20 тыс. человек. В антилидерах по миграционной убыли населения — Хабаровский край и Якутия. За 4 месяца Хабаровский край потерял 1340 человек, Якутия — 1290.