Красноярск, 2 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 2 июля в авиационной и наземной зонах действуют 48 лесных пожаров на площади 18 461га. Огнём охвачены леса в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Дзержинском, Абанском, Березовском, Шушенском, Саянском, Ермаковском и Каратузском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, заверив, что населённым пунктам пожары не угрожают.

skeeze Огонь в лесу

С огнём борются более 880 человек с применением 70 единиц техники. Им удалось локализовать 10 пожаров на площади 3840 га.

В зоне контроля действуют 112 пожаров на площади 139 337 га — в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском и Ирбейском районах. В Эвенкийском районе зарегистрировано два пожара в заповеднике «Тунгусский» на площади 1418 га.

В краевом минлесхозе уточнили, что в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

За прошедшие выходные (30 июня — 1 июля) в Красноярском крае потушили 50 лесных пожаров на площади 28 655 га, в том числе 16 возгораний — в зоне контроля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По состоянию на 29 июня в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано 39 лесных пожаров на площади 13 302 га, в зоне контроля — 104 пожара на площади 97 045 га.

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