Москва, 2 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Решение о расширении территории Москвы в 2012 году было своевременным, и в настоящий момент Новая Москва продолжает динамичное и успешное развитие. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москва

«Самое большое единовременное увеличение площади города за всю его историю дало возможность более свободно и планомерно решать градостроительные проблемы в историческом центре столицы и в границах МКАД, подтянуть к столичному уровень жизни на новых территориях, создать перспективу для дальнейшего развития города и роста его потенциала», — отметил Семенников.

Напомним, 1 июля 2018 года исполнилось ровно шесть лет со дня присоединения к Москве новых территорий. Так, в 2012 году площадь столицы увеличилась почти в 2,5 раза, были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа.

По словам депутата Московской городской думы Антона Палеева («Единая Россия»), за прошедшие годы в ТиНАО произошли серьёзные изменения — были построены и отремонтированы дороги, возводятся объекты социального значения, строятся новые дома, проводятся ветки метрополитена, а транспортная ситуация выходит на новый уровень. Он отметил, что люди выбирают районы Новой Москвы за близость к столице, чистую экологию и наличие современной и удобной инфраструктуры.

«Уже не секрет, что стоимость недвижимости в некоторых поселениях Новой Москвы практически сравнялась со стоимостью в районах старой застройки. Но люди всё равно выбирают ТиНАО: численность населения за эти годы возросла в два раза», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ведутся переговоры с руководителями инновационного центра «Сколково» о создании на территории Новой Москвы особой экономической зоны.

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