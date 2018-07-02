Рим, 2 июля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В конце июня 2018 года вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что в итальянские порты более не будут впускать корабли неправительственных организаций (НПО), которые доставляют нелегальных мигрантов. Представители НПО настаивают на том, что они спасают жизни, Сальвини же уверен, что регулярные «спасения» мигрантов в территориальных водах Ливии и их доставка в Европу (без консультаций с европейскими властями) — это «отлаженный механизм нечистоплотного бизнеса» по торговле людьми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Обозреватель Il Giornale Джан Микалесин в своей авторской колонке в понедельник, 2 июля, рассуждает о том, почему подобные НПО пользуются поддержкой Джорджа Сороса и его единомышленников, что стоит за поддержкой нелегальной миграции со стороны европейских «ультралевых», в число которых входят некоторые крупные западные финансовые группы.

НПО, к примеру, Open Arms, чей корабль в конце июня не был впущен в Италию, работают на деньги крупных судоходных компаний и одновременно пользуются поддержкой фондов Джорджа Сороса, отмечает автор.

Ультралевых активистов и международные финансовые группы объединяет их общая идиосинкразия в отношении национальных государств, а если взглянуть шире — непереносимость к любым устоявшимся законам и правилам.

В начале новейшего миграционного кризиса в 2014 году торговые корабли крупных компаний были вынуждены самостоятельно спасать тонущих мигрантов — и теряли на этом и время, и сотни тысяч долларов ежедневно. Чтобы прекратить нести эти потери, они и «наняли» НПО.

На данном же этапе Сорос и его единомышленники из крупных финансовых групп хотят использовать растущие миграционные потоки, чтобы уничтожить понятия национальных границ и суверенитета, уверен автор. Так им будет удобнее управлять.

Союзниками Сороса и финансовых групп выступают «полезные идиоты» из числа граждан крайне левых взглядов, которые принимают «гуманитарную» риторику НПО за чистую монету, отмечает Микалесин.

Реальная же цель увеличения миграционных потоков (помимо желания ослабить национальные власти) состоит в том, чтобы, с одной стороны, понизить стоимость рабочей силы в Европе, а с другой — обеспечить себе новых молодых потребителей на стареющем континенте. Без этого расширения круга потребителей таким видам бизнеса, как телефония и интернет, расти было бы некуда.

Но поскольку национальные государства препятствуют бесконтрольному проникновению нелегальных мигрантов в ЕС, в дело вступают «новые пираты» — НПО и их корабли. На их флаге вместо черепа и костей — всякого рода «добрые побуждения», но на самом деле им платят за участие в циничной игре по доставке в Европу новых рабов, резюмирует автор.