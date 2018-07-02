Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Сильный ветер в петербургском регионе, пришедший 1 июля и поваливший десятки деревьев и элементов дорожной инфраструктуры, несколько ослаб, но не сдается. Утром в понедельник, 2 июля, из разных районов города вновь приходят сообщения об упавших деревьях.

Https://vk.com/spb_today Падение деревьев в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Напомним, синоптики прогнозировали на 2 июля усиление северо-восточного и восточного ветра ночью и утром до 7−12 м/с, в порывах до 15−18 м/с, а днем — до 5−10 м/с. Для сравнения: 1 июля ветер достигал скорости в 20 м/с.

Новые вести об упавших на машины деревьях оставляют жители в паблике «ДТП и ЧП в Петербурге»:

«Между 36 и 40 домом по улице Костюшко дерево прилегло на Фольксваген»;

«На Васильевском острове по адресу Кораблестроителей 29/6 возле детского сада 27 дерево упало на 3 машины» и так далее. Все сообщения снабжены подтверждающими фотографиями.

Как отмечают городские СМИ, за 30 июня и 1 июля сотрудники МЧС по Петербургу 51 раз выезжали на вызовы. При этом 41 раз дело касалось падения деревьев, а 10 вызовов относились к падению рекламных конструкций и листов кровельного металла.