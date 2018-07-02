Каракас, 2 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро адресовал поздравления Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, который, согласно данным экзитполов, побеждает на президентских выборах в Мексике.

Government of Venezuela Николас Мадуро

«Поздравляю братский мексиканский народ и его избранного президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Пусть откроются широкие аллеи суверенитета и дружбы наших народов. С ним истина восторжествует над ложью и возродится надежда на Великое Отечество», — написал президент Венесуэлы на своей странице в Twitter 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Мексике прошли президентские выборы. Итоги голосования еще не подведены окончательно, но мировые лидеры уже направляют поздравления кандидату от коалиции «Творим историю вместе» Лопесу Обрадору. Кандидат от правящей коалиции Хосе Антонио Мид признал свое поражение.