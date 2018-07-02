Москва, 2 июля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Стоимость авиабилетов на зарубежные направления в среднем выросла на 14% во втором квартале 2017 года, следует из данных сервиса путешествий OneTwoTrip.

Салон самолета

Перелет за границу туда-обратно эконом-классом обойдется в среднем 22,4 тысячи рублей, в то время как в первом квартале этого года этот показатель составлял 19,7 тысячи рублей.

Одновременно на 7% повысилась стоимость билетов и на внутренние направления, сейчас средняя цена перелета туда-обратно по России составляет 11,2 тысячи рублей.

Также OneTwoTrip назвал самые востребованные у туристов страны. Ими оказались Италия, Испания, Германия и Франция.