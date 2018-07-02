Воронеж, 2 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Восемь кандидатов выдвинуты для участия в выборах губернатора Воронежской области. 30 июня избирком завершил прием заявлений от кандидатов, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно данным областной избирательной комиссии, участие в выборах главы региона намерены принять врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия»), депутат гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной библиотеки Воронежского госуниверситета, доктор исторических наук Аркадий Минаков («Родина»), гендиректор ООО «Центр «Карьера» Сергей Муштенко («Яблоко»), директор ООО «Научно-производственное предприятие «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев («Партия Роста»), адвокат Юрий Слепченко («Казачья партия России»).

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области назначены на единый день голосования 9 сентября. Следующий этап — регистрация кандидатов: для этого с 15 июля до 25 июля депутаты должны представить соответствующие документы, в числе которых подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, собранных в свою поддержку.

В последний раз воронежцы выбирали губернатора в сентябре 2014 года. Тогда до выборов дошли пять кандидатов. Победителем стал Алексей Гордеев, который получил поддержку более 88% избирателей при явке в 56,21% и был избран на второй срок. В декабре 2017 года Алексей Гордеев был назначен полпредом президента в ЦФО, с мая 2018 года занимает пост вице-премьера правительства РФ.