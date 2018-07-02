Москва, 2 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. ПАО «Сбербанк» и дальше будет инвестировать новые ресурсы в Белоруссию. Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

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По его словам, страна становится стабильно выгодным рынком, который приносит приемлемую норму прибыли. В эфире телеканала «Беларусь-1» Греф отметил, в 2017 году доходность на капитал в Белоруссии составила 17%, «для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России». Однако уже в 2018 году Сбербанк надеется, что доведёт этот показатель до 20%, что «для нас является нормой».

«Можно считать, что с 2018 года наша работа в Белоруссии переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций», — сказал глава Сбербанка.

В качестве направления для расширения присутствия Сбербанка на белорусском рынке Герман Греф назвал предоставление технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматических принятия решений через нейронные сети, а также передачу технологий, связанных с использованием идентификации клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы стратегического сотрудничества стали основными темами обсуждения на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем «Сбербанка» Германом Грефом, которая состоялась 27 июня. Напомним, вкладывать в Белоруссию финансовая корпорация начала восемь лет назад, когда выкупила акции БПС-Банка. За это время сумма прямых инвестиций составила 4 млрд долларов.