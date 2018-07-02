Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Вин Дизель показал своим фанатам как он готовится к съёмкам фильма «Бладшот» (Bloodshot), в основу которого лягут комиксы издательства Valiant Comics. Фотографию с тренировок актёра 1 июля опубликовал портал Kinonews.

Вин Дизель

Актёр написал, что до начала съёмок фильма остался лишь месяц. Снимать картину будет Дэйв Уилсон (ТВ-сериал «Отец Браун»). «Бладшот» будет его режиссёрским дебютом. В проекте также участвуют такие актёры, как Эйза Гонсалес, Майкл Шин и Сэм Хьюэн.

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Напомним, над созданием Бладшота работали Кевин Ван Хук, Дон Перлин и Боб Лейтон. Ранее этот супергерой был солдатом, после получения смертельного ранения он согласился участвовать в эксперименте, в результате которого получил суперсилу.