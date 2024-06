Куньмин, Китай, 2 июля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В общей сложности 21 подозреваемый и четыре компании находятся под судом по обвинению в создании незаконных фондов по сбору средств в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщил Куньмиминский промежуточный народный суд, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Народная прокуратура Куньмина сообщила, что с 2012 года по август 2015 года компании Kunming Fanya Metal Exchange, Yunnan Tianhao Rare and Precious Metals Co. Ltd и другие обвиняемые нарушали государственный закон и незаконно осуществляли сборы денежных средств с населения. Они саботировали финансовый порядок и принесли огромный ущерб всем вовлеченным гражданам.

Кроме того, прокуратура обвиняет председателя совета директоров и президента компании Fanya Metal Exchange Шань Цзюлиня, а также вице-президента Ян Гохуна в хищении. На суде присутствовал сорок один юрист со стороны обвиняемых.

Напомним, что в Китае ведется жесткая борьба с коррупцией, финансовыми преступлениями и ведением нелегальной деятельности вроде спекуляций на фондовых биржах, созданием подпольных банков и нелегальных фондов.