Лондон, 2 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Британский самолет Typhoon сбросил 227-килограммовую бомбу с лазерным наведением на позиции правительственных войск Сирии, из-за чего погиб офицер, еще семь военнослужащих получили ранения, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные отчеты.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

Из них следует, что атака произошла в июне в районе Ат-Танф. При этом в минобороны Великобритании не стали сообщать точных сведений о принадлежности атакованных сил и дату нанесения удара, объяснив только то, что он стал «пропорциональным ответом» на действия сирийских военных.

Добавим, что авиаудар стал вторым по счету, который был осуществлен Великобританией в одностороннем порядке. В апреле страна приняла участие в военной операции совместно с США и Францией и атаковала объекты в Сирии, которые, по версии британских военных, использовались для применения химического оружия.