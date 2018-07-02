Москва, 2 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Немецкий автобренд BMW начал принимать в России заказы на спортивное купе M2 Competition, приобрести базовый вариант автомобиля можно за 4 млн 290 тыс. рублей. Об этом 1 июля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

Chris Präger Автомобиль BMW M2 Competition

Двигатель нового M2 Competition мощнее, чем у стандартной версии — это рядный шестицилиндровый агрегат M TwinPower Turbo с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 410 л.с. До «сотни» мотор разгоняет машину за 4,2 сек.

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Напомним, версию Competition спорткупе M2 BMW представил в апреле 2018 года. В стандартной версии машина оснащена механической коробкой передач. Также доступна семискоростная роботизированная КП с двойным сцеплением.