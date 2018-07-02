Луганск, 2 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Четыре раза украинские военнослужащие обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 1 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемирие

Согласно сообщению, под огонь попали населенные пункты Славяносербск, Калиново, Лозовое и Калиновка. Обстрел велся из минометов калибров 120 мм и 82 мм, военной техники, гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, 30 июня ВСУ обстреляли поселок Донецкий, в результате чего загорелись несколько зданий. Также ранее представители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) заявили, что «хлебное» перемирие, объявленное с 1 июля на время уборки урожая, соблюдается.