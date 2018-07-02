Москва, 2 июля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. По рублёвым парам 1 июля наблюдалась разнонаправленная динамика. Их расхождение было вызвано ростом пары евро/доллар на рынке Форекс. Евро укрепился к доллару США на 1% на заявлениях главы Еврокомиссии Дональда Туска о достижении лидерами соглашения о миграции. По итогам дня пара евро/рубль выросла до 73,39 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Общее ослабление американской валюты и повышение нефтяных котировок удерживали национальную валюту от ослабления против доллара США на протяжении всей торговой сессии. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent повышалась до $79.21. Участники рынка закладывали в цены попытку правительства США остановить поставки нефти из Ирана.

Сегодня, 2 июля, торги по нефти открылись снижением. Трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций при приближении цены к психологическому уровню $80 за баррель.

Утреннее снижение нефтяных котировок на 1,24% негативно отразится на курсе рубля на открытии торгов на Мосбирже. При таком падении курс доллара может открыться выше 63 руб.

Если смотреть общую картину по паре доллар/рубль, то цена находится в боковом тренде с середины апреля 2018 года. При веденных санкциях в отношении России у рубля нет никаких шансов развить бычий тренд. В связи с этим в ближайшее время уровень 64 будет пройден. Для пары евро/рубль можно выделить целевой уровень в районе 73,70 руб.

Напомним, 29 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 3 коп. (-0,05%), до 62,77 руб., курс евро вырос на 63 коп. (+0,87%), до 73,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3.5 млрд (-11,42%), евро/рубль — 449 млн евро (-27,05%).

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