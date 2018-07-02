Вашингтон, 2 июля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона стало вмешательство в выборы США, сообщил сам Болтон в эфире Fox News.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джон Болтон

По его словам, российский президент заверил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны Москвы не было. При этом Болтон не стал комментировать телеканалу сделанное Путиным заявление и не высказал с ним согласия.

Главной темой встречи, по словам советника Трампа, стали российско-американские отношения. Президент России подчеркнул, что в настоящее время качество диалога двух стран оставляет желать лучшего, на что Болтон ответил, что даже в моменты серьезных разногласий Белый дом стремился обеспечивать стабильность в мире.

Добавим, встреча проходила в Кремле 27 июня. Она стала прологом к предстоящей встрече лидеров двух государств 16 июля в Хельсинки.