Мехико, 2 июля, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Новым президентом Мексики, вероятнее всего, станет кандидат от левых, лидер «Движения национального возрождения» (Morena) Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает агентство Reuters.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По результатам экзит-полла Parametria, бывший мэр Мехико набрал от 53% до 59% голосов. Его основной соперник Рикардо Анайя набрал от 19% до 25% голосов. Хосе Антонио Мид набрал от 14% до 20% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Мексике прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы губернаторов 30 из 32 штатов.

Читайте также: В Мексике завершились общенациональные выборы, лидируют левые