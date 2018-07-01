Москва, 1 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Футболисты сборной России, переигравшие 1 июля команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ), думают о следующей игре. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Fifa.com Матч Россия — Испания

«Игра закончилась, дело сделано, — сказал Черчесов. — Теперь думаем о следующей игре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля команда Испании уступила сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время противостояния на стадионе «Лужники» в Москве завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

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