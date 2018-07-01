Москва, 1 июля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В России начался переход автовладельцев на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), сообщает АО «Электронный паспорт», которое занимается реализацией проекта.

Ключи от машины

На данный момент переход осуществляется в тестовом режиме. Полностью переход на электронные паспорта будет осуществлен в период до ноября 2019 года.

«Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. При этом часть производителей начнет оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле этого года, другие позднее.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года.» — говорится в сообщении на сайте АО «Электронный паспорт».

Также отмечается, что переход на ЭПТС будет осуществляться плавно, они не коснутся одномоментно всех автовладельцев и не изменят привычную логику их поведения. При этом не предусмотрен обязательный обмен бумажных ПТС на электронные.

Напомним, что в России практика замены бумажных документов на электронные с каждым годом набирает обороты. Так, наряду с бумажными, в электронном виде активно используются, например, документы ОСАГО, дневники и классные журналы в школах, медицинские карты и рецепты.