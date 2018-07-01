Калуга, 1 июля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы в Калужской области погашена задолженность перед строителями одной из фирм. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

По её словам, завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора фирмы «ИнтелПожСистем», которая занималась строительством многоквартирных домов в Боровском районе. Руководитель организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, директор с октября 2015 по июль 2016 года в полном объёме не выплачивал заработную плату мастеру и прорабу ООО «ИнтелПожСистем». В результате таких действий образовалась задолженность перед работниками фирмы в сумме 980 тыс. рублей. Вместо зарплаты гендиректор производил платежи, имеющие более позднюю очередь выплат, а работникам пояснял, что у него нет финансовых средств, поскольку квартиры к строящемся доме не продавались.

Один из работников, чтобы защитить свои трудовые права, обратился в районную прокуратуру. В ходе расследования путем осмотра документов и допросов свидетелей был установлен второй не получавший зарплату работник организации.

Решением суда фирма была признана банкротом в 2017 году. Однако в ходе расследования было организовано взаимодействие с конкурсным управляющим. В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме за счет продажи имущества организации.

Директор, который свою вину в совершенном преступлении не признал, ссылается на то, что данные работники не состояли с организацией в трудовых отношениях. Впрочем, следствию удалось собрать документы, доказывающие обратное.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору.

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