Екатеринбург, 1 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге временно ограничен вход на фестиваль болельщиков, который проходит в местной фан-зоне. Тысячи болельщиков пришли посмотреть игру между сборными России и Испании, которая сейчас проходит в «Лужниках».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне

Ограничение временное, отмечают организаторы, и вызвано заполненностью площадки. При этом люди, которые стояли в очереди, были пропущены. После того, как на площадке станут свободнее, ограничение снимут.

Отметим, во время прошлого матча с участием России — в игре с Уругваем — болельщики стали покидать фан-зону уже после первого тайма. Одной из причин стало разочарование — уже в первом тайме счёт был не в пользу сборной России. Сейчас счёт уже 1:0 не в пользу России.