Париж, 1 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Налётчик-рецидивист Редуан Фаид, который отбывал 25-летний тюремный срок за очередное разбойное нападение, устроил побег из тюрьмы Рео по французском департаменте Сена и Марна при помощи вертолёта. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телеканал BFMTV.

Вертолет

Сообщается, что в организации побега Фаиду помогли трое пособников, которые подняли его на вертолёт, когда он находился в комнате для свиданий. Все четверо сбежали на вертолёте, который сообщники взяли в авиационном клубе в городе Фонтене-Трезини.

После побега злоумышленники приземлились на вертолете в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс, а затем подожгли его и уехали на черном Renault.

Сбежавшего заключённого и его сообщников ищут.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Фаиду сбежать из тюрьмы. Пять лет назад он взял в заложники четверых тюремных надзирателей, взорвал несколько дверей, чтобы выбраться из тюрьмы, но был перехвачен на автомобиле сообщника.