Санкт-Петербург, 1 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Короткие истории о бесконечной трагедии и вечной памяти — так можно назвать киноработы молодых российских режиссеров, которые в субботу, 30 июня, получили свои награды в ходе IV молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино».

Анастасия Кузнецова Участники кинофестиваля «Перерыв на кино»

Этот кинофестиваль — часть независимого проекта «Перерыв на войну», направленного на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В ходе его реализации волонтеры и молодые профессионалы проводят военно-исторические квесты, 3D-фотовыставки, поэтические флешмобы. В рамках проекта работает бесплатная школа социального кино и оказывается помощь в организации съёмок в рамках кинопроизводства «Перерыв на фильм».

Отбор фильмов-участников кинофестиваля ведут авторитетные деятели культуры и кинематографа. В этом году жюри в общем числе оценило 100 короткометражных фильмов, авторами которых стали студенты киновузов, независимые молодые режиссеры и любители, для которых были предусмотрены отдельные номинации.

Фильмы конкурсантов увидели не только члены жюри и посетители итогового мероприятия. Организаторы включили лучшие работы в 40-минутную программу, которая подходит для демонстрации в школах, вузах, молодежных центрах. В мае, ко Дню Победы, показы прошли не только в десятках городов России, но и за рубежом.

Гастрольный тур «Перерыва на кино» уже четвертый год проходит в столицах девяти стран, освобожденных советскими войсками в ходе разгрома нацистов: Эстонии, Латвии, Литвы, которые тогда были частью СССР, а также Сербии, Венгрии, Польши, Чехии, Австрии и Германии. В этом году показы прошли также и в немецком Дрездене, и в польском Гданьске. Финальный показ в Берлине традиционно проходит в день праздника 9 Мая в Русском доме на Фридрихштрассе, в пяти минутах от здания Рейхстага.

«Публика на показах собирается разнообразная, это и молодежь, и зрелая аудитория, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Ефимова, продюсер проекта «Перерыв на войну». — Самое трогательное для нас — внимание ветеранов и детей войны. Это, как правило, родители или деды тех, кто по каким-то причинам покинул нашу страну в советские годы. Эти люди помнят нас, ждут нашего приезда с новой программой».

30 июня, на киностудии «Ленфильм» состоялась церемония награждения лучших киноработ проекта. Победители были выбраны сразу в нескольких номинациях: лучший документальный, игровой, анимационный, любительский фильмы. Гран-при получила картина «Скрипка» режиссера Константина Фама. Фильм является последней частью альманаха «Свидетели» — полнометражного проекта из трех новелл, посвященных памяти жертв холокоста. Картина повествует об инструменте, прошедшем через все ужасы войны. За основу фильма взята история музыкантов Яновского концлагеря, где в 1944 году был расстрелян оркестр, в котором играли еврейские музыканты.

Фильм Константина Фама получил в том числе и международное признание: в 2017 году был включен в длинный список номинантов на главную кинопремию мира «Оскар».

В рамках кинофестиваля состоялся питчинг — презентации будущих корометражных фильмов о Великой Отечественной с целью нахождения финансирования. По итогам презентаций эксперты определили два фильма, разделившие призовой фонд в 300 тысяч рублей. Это картина московского молодого режиссера Антона Граника «Последнее письмо» и работа «Телеграф» Родиона Долгих из Петербурга. Проекты, получившие финансирование, должны быть реализованы до 31 декабря 2018 года.

Молодежный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино» реализован фондом «Мост поколений» при поддержке киностудии «Ленфильм» и молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга на средства фонда президентских грантов.