Донецк, 1 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, вопреки ранее достигнутым договоренностям, уничтожили грузовик, доставлявший воду на позиции войск Донецкой Народной Республики, сообщили 1 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

Украинцы применили две противотанковые ракеты, водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

«Данный обстрел носит провокационный характер и демонстрирует истинные намерения украинской стороны, а также свидетельствует о продолжении саботажа любых договоренностей и мирных инициатив», — заявили в представительстве ДНР.

Напомним, договоренность о перемирии с 1 июля на период кампании по уборке хлеба была достигнута 27 июня в Минске.