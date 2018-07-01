Не прошло и суток: Украинские боевики сорвали «хлебное перемирие»
Донецк, 1 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, вопреки ранее достигнутым договоренностям, уничтожили грузовик, доставлявший воду на позиции войск Донецкой Народной Республики, сообщили 1 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс
Украинцы применили две противотанковые ракеты, водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
«Данный обстрел носит провокационный характер и демонстрирует истинные намерения украинской стороны, а также свидетельствует о продолжении саботажа любых договоренностей и мирных инициатив», — заявили в представительстве ДНР.
Напомним, договоренность о перемирии с 1 июля на период кампании по уборке хлеба была достигнута 27 июня в Минске.