Болельщиков Москвы предупредили об изменении работы транспорта 1 июля
Москва, 1 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона «Лужники» изменится в день проведения матча 1 июля между командами России и Испании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортного развития города Москвы.
Так, во время прибытия болельщиков на стадион на выход будут открыты южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Лужники МЦК.
После завершения матча закроется вход с зоны фестиваля болельщиков в южный вестибюль станции «Воробьёвы горы» и на станцию «Университет». Пассажиры смогут зайти в метро на станциях «Ленинский проспект», «Ломоносовский проспект» и «Академическая». Данные ограничения будут действовать с 18:30 до 21:00.
В пресс-службе также напомнили, что владельцы карт FAN ID смогут воспользоваться бесплатными шаттлами «S» от аэропортов до станций метро, а также от метро до стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах.
С двух часов дня до 11 вечера от аэропортов до станций метро можно бесплатно доехать на автобусах S5, S6 и S7. Добраться до фан-зоны на Воробьевых горах можно с помощью шаттлов S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская».
Также провоз до стадиона и обратно будут обеспечивать аккредитованные такси, заказать которые можно через приложение «Метро Москвы».
В пресс-службе профильного департамента подчеркнули, что в дни матчей ожидается повышенное количество людей, вследствие чего пассажирам стоит планировать свои маршруты заранее.
«Московский транспорт полностью готов к обеспечению проезда болельщиков и горожан», — подчеркнули в департаменте транспорта Москвы.
Напомним, 1 июля стартует 18 день чемпионата мира по футболу 2018 года.
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