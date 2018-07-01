Москва, 1 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона «Лужники» изменится в день проведения матча 1 июля между командами России и Испании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортного развития города Москвы.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Проход закрыт. Московский метрополитен

Так, во время прибытия болельщиков на стадион на выход будут открыты южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Лужники МЦК.

После завершения матча закроется вход с зоны фестиваля болельщиков в южный вестибюль станции «Воробьёвы горы» и на станцию «Университет». Пассажиры смогут зайти в метро на станциях «Ленинский проспект», «Ломоносовский проспект» и «Академическая». Данные ограничения будут действовать с 18:30 до 21:00.

В пресс-службе также напомнили, что владельцы карт FAN ID смогут воспользоваться бесплатными шаттлами «S» от аэропортов до станций метро, а также от метро до стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах.

С двух часов дня до 11 вечера от аэропортов до станций метро можно бесплатно доехать на автобусах S5, S6 и S7. Добраться до фан-зоны на Воробьевых горах можно с помощью шаттлов S2 и S8 от метро «Ленинский проспект» и «Киевская».

Также провоз до стадиона и обратно будут обеспечивать аккредитованные такси, заказать которые можно через приложение «Метро Москвы».

В пресс-службе профильного департамента подчеркнули, что в дни матчей ожидается повышенное количество людей, вследствие чего пассажирам стоит планировать свои маршруты заранее.

«Московский транспорт полностью готов к обеспечению проезда болельщиков и горожан», — подчеркнули в департаменте транспорта Москвы.

Напомним, 1 июля стартует 18 день чемпионата мира по футболу 2018 года.

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