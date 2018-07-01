Донецк, 1 июля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Представители Донецкой и Луганской Народных Республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что на данный момент так называемое «хлебное перемирие» в Донбассе, которое вступило в силу с 1 июля, соблюдается. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов напомнил, что согласно достигнутой Контактной группой в Минске договорённости, с 1 июля в Донбассе вступило в силу обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, которое стороны называют «хлебным перемирием».

Стоит отметить, что если ранее призывы к полному прекращению огня в Донбассе были зачастую приурочены к праздникам и началу учебного года, то в этот раз стороны решили добиться перемирия на время уборки урожая сельскохозяйственных культур с 24 июня по 31 августа.

Военные ДНР и ЛНР за несколько часов до начала перемирия фиксировали увеличение интенсивности обстрелов территорий республик со стороны украинских силовиков.

После 00:01 1 июля и до 6:00 по московскому времени обстрелов с украинской стороны зафиксировано не было, режим прекращения огня пока соблюдается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режимы прекращения огня в Донбассе объявлялись уже множество раз, однако практически все они были так или иначе нарушены украинской стороной.