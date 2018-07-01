Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 1 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико произошло крушение вертолёта. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

(сс) George Chernilevsky Винт вертолета

Авиакатастрофа произошла в Рио Гранде, который находится к востоку от столицы Пуэрто-Рико — города Сан-Хуан.

Пилот вертолета погиб. Ещё три человека, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести. Все трое госпитализированы.

Что именно стало причиной крушения вертолета не установлено. Сотрудники правоохранительных органов и авиационные власти Пуэрто-Рико выясняю обстоятельства гибели вертолёта.