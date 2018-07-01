Сочи, Краснодарский край, 1 июля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Сочи дельфин-предсказательница Ванда предрекает, что сборная России выиграет матч 1/8 финала против сборной Испании в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает «Спорт Экспресс».

(сс) christels Дельфин

Процедура предсказания выглядела следующим образом. Дельфину были предложены два футбольных мяча, на которых были написаны названия стран-соперниц в предстоящем матче. Ванда выбрала и принесла своему тренеру мяч с названием команды-хозяйки мирового первенства по футболу.

Стоит отметить, что Ванда уже не первый раз дает точные спортивные прогнозы. Так, во время зимних Олимпийских игр в Сочи Ванда угадала порядка 90% результатов хоккейных матчей турнира.

При этом первенство в рейтинге животных-предсказателей пока удерживает кот Ахилл из петербургского Эрмитажа. Он верно предсказал победу сборной России в матчах против Египта и Саудовской Аравии, а также победу Ирана в матче против Марокко и Бразилии в игре против Коста-Рики.

Традиция предсказания тех или иных событий по поведению животных восходит к глубокой древности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве состоится матч 1/8 финала между сборными России и Испании.