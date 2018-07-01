Симферополь, 1 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Украинский блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и Крыму. В Facebook она опубликовала фото из крымского кафе, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине гораздо выше.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дары Крыма

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории… в Киеве гораздо дороже», — написала Монтян под фото, на котором представлены цены на салаты, шашлык, плов, блюда из рыбы.

Пользователи соцсети начали активно обсуждать этот пост.

«Контрреволюционная информация! Для Киева удар ниже желудка!» — написал один из подписчиков блогера. А другой при этом отметил, что «стоимость рыбы в Крыму ниже, чем в Харькове». При этом «среднестатистическому украинцу — не по карману», добавил один из комментаторов.

Ранее блогер рассказала украинцам о поездке в Крым через переход Каланчак-Армянск. По ее словам, с украинской стороны оказалось в жару негде купить воды.