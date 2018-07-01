Лондон, 1 июля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Болельщики сборной Англии продолжают стыдить британские СМИ, которые в преддверии чемпионата мира по футболу в России пугали подданных Её Величества «ужасами» которые их якобы ждут, если они решаться поехать в Россию болеть за свою сборную. Так, болельщик Мэтт Мэйбери, которые две недели провел в России и вернулся в Соединённое королевство живым и здоровым, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что британским СМИ должно быть стыдно за их лживую антироссийскую пропаганду.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин на сувенирах

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — пишет Мэйбери.

Напомним, что в преддверии чемпионата мира британская пресса тиражировала сообщения о том, что английских фанатов в России ждут злобные «хулиганы», которые обязательно их побьют. И вообще страна настолько опасна для пребывания, что на страницах британской прессы всерьез обсуждали бойкот чемпионата.

Однако уже в первые дни после старта чемпионата даже британские СМИ вынуждены были признать, что соревнование в России организовано на высшем уровне и никаких опасностей для болельщиков в нашей стране нет.