Москва, 1 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Предельно допустимая концентрация сероводорода на востоке Москвы в ночь на 1 июля была превышена в 5,5 раз. Об этом сегодня сообщает Мосэкомониторинг.

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По данным ведомства, на контрольной станции «Новокосино» в ночь на 1 июля был зафиксирован максимальный уровень концентрации сероводорода в воздухе — 0,044 мг/м3.

Напомним, что предельно допустимой (ПДК) концентрацией сероводорода в воздухе является уровень в 0,008 мг/м3. Таким образом ПДК была превышена в 5,5 раз.

Стоит отметить, что последний раз резкое повышение уровня сероводорода на востоке Москвы было зафиксировано 17 июня контрольной станцией «Кожухово».

Власти никогда не дают точного ответа что именно является источников выброса сероводорода. Известно, что в том районе (Косино-Ухтомский) находится мусоросжигательный завод.