Екатеринбург, 1 июля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В Свердловской области подавляющее большинство открытых водных объектов не соответствуют санитарным и эпидемиологическим требованиям. По данным управления регионального Роспотребнадзора на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации, соответствующие требованиям санитарного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На пляже

В управлении уточнили, что использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным. Так по состоянию на 21 июня только два водных объекта в регионе имеют соответствующие санитарно эпидемиологические заключения. Речь идёт об озере Щучьем в Тавдинском городском округе и о Восточном берегу озера Шарташа в Екатеринбурге.

Тем не менее в последние дни в Екатеринбурге и Свердловской области установилась жаркая и солнечная погода и несмотря на запреты и предостережения многие свердловчане предпочитают проводить отдых у воды. Однако он не всегда может быть связан с купанием в открытой воде.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 июня в Екатеринбурге стало известно о том, что на городском пруду перевернулся прогулочный катер. К счастью в качестве инцидента никто не пострадал. Все семеро пассажиров и инструктор были в спасательных жилетах. Тем не менее по факту падения людей в воду проводится проверка.