Москва, 1 июля, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Сбербанк России решил отложить запуск системы биометрической идентификации клиентов с 1 июля до конца 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Publicdomainpictures.net Отпечаток пальца

Сообщается, что решение о переносе запуска принято из-за неготовности нормативно-правовых актов, что делает масштабные закупки и поставки обородования невозможным. В пресс-службе также подчеркнули, что начнут постепенный запуск системы в опытную эксплуатацию до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки смогут начать сбор биометрических данных граждан России с 1 июля, когда будет запущена единая биометрическая система.