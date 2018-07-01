Бразилиа, 1 июля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Бразильский футболист Пеле поздравил форварда французской сборной Килиана Мбаппе с дублем в мировом первенстве, сделанном в возрасте до 20 лет. Сообщение опубликовано в микроблоге Пеле в Twitter.

Fifa.com Килиан Мбаппе

Звездный футболист написал, что благодаря двум голам в ЧМ в таком молодом возрасте Мбаппе оказался в «хорошей компании». Он также пожелал форварду удачи в дальнейших играх, исключая матч с бразильской сборной.

https://twitter.com/Pele/status/1013156285251022848

Как сообщало ИА REGNUM, в матче 1/8 финала мундиаля сборная Франции победила Аргентину со счетом 4:3. Два мяча забил 19-летний Мбаппе. В 1958 году сделать это удалось другому футболисту, еще не отметившему 20-летие — Эдсону Арантису ду Насименту, «королю футбола» Пеле.

Читайте также: «Я расстроен и огорчён»: Сампаоли — о возможной отставке