Пекин, 30 июня, 2018, 23:52 — ИА Регнум. По случаю 60-летия со дня установления дипломатических отношений между КНР и Камбоджей, вице-премьер правительства этой страны Хор Намхонг дал интервью ряду официальных китайских СМИ, сообщает 30 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Подчеркнув, что двусторонняя дружба уходит корнями в глубокое прошлое и связана с помощью Пекина в становлении и укреплении независимости, суверенитета и безопасности Камбоджи. Вице-премьер поблагодарил Китай за большую помощь в социально-экономическом развитии его страны. При содействии КНР в Камбодже построено около 3 тыс. км автомобильных дорог, возведены 7 мостов, ведется строительство восьмого моста. Создана высокоскоростная автодорога из Пномпеня в аэропорт Сиануквиль, строятся важные для страны гидроэнергетические объекты.

С 2010 года, подчеркнул Хор Намхонг, отношения двух стран имеют статус «всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства», а участие Камбоджи в реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» увеличивает масштабы торговли, экономического сотрудничества, инфраструктурных проектах, способствует расширению гуманитарных обменов.

Более 1,2 тыс. камбоджийских студентов уже получили китайские государственные дипломы; они играют важную роль в экономическом подъеме страны.