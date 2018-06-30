Варшава, 30 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Вину за развязывание шести конфликтов в Европе возложил на Россию бывший президент Украины Виктор Ющенко 30 июня в эфире польского телеканала Republika.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доказательства. Россия. Украина

Комментируя грядущую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Ющенко заявил:

«Сегодня в Восточной Европе шесть войн — Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым и Донбасс. Это не локальные конфликты, а геополитические. У каждой из этих войн — тот самый агрессор: Российская Федерация».

По словам Ющенко, Европа в течение последних 26 лет не научилась противодействовать российской политике, которая «никогда не будет сосуществовать с демократической политикой Европы»

«Мы научились переходить от горячей фазы конфликта к теплой, или к холодной, но конфликт оставался нерешенным. Это стало причиной постоянного способа поведения РФ — не только в Европе, но и во всем мире», — считает Ющенко.

Напомним, ранее Виктор Ющенко заявил, что к украинской нации принадлежит чуть более половины населения страны. Вторая половина, состоящая из хохлов, малороссов, гопников и «титушек», является опорой для России в ее «агрессии» против Украины.

Читайте подробнее: Украинская нация — это примерно половина населения страны — экс-президент

Читайте также: Украинский значит безлюдный — на львовском телеканале обсудили судьбу Крыма