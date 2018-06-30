Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В Сочи, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Уругвая и Португалии. Счёт после первого тайма был 1:0 в пользу Уругвая. Сработала ударная связка Уругвая Суарес — Кавани. Разыграли они между собой этот классный эпизод. Эдинсон Кавани с левого фланга перевёл мяч на правый. Луис Суарес классно обработал его и, выдержав мхатовскую паузу, отпасовал партнёру. Набежавший Эдинсон Кавани головой отправил мяч в ворота Руя Патрисиу.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Во втором тайме Португалия реализовала своё территориальное преимущество. Бернарду Силва отдал в центр штрафной площади на Криштиану Роналду, а тот перепасовал Адриену Силве. Тот не смог распорядиться моментом, но заработал угловой. После его розыгрыша головой мяч в ворота Фернандо Муслеры вколотил защитник Португалии Пепе.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сегодняшнего дня Франция обыграла Аргентину в Казани со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал.